Мы показывали и Донецку, и Киеву, что Донбасс – это Украина, – Исмагилов. Новости

Российская пропаганда сыграла колоссальную роль в войне на Донбассе, а украинские власти недостаточно поддержали проукраинскую гражданскую позицию жителей востока страны в 2014 году. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 декабря, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал муфтий Духовного управления мусульман, переселенец из Донецка Саид Исмагилов.

«Информационные потоки в этой войне играли колоссальную роль – они были на первом месте. Пропаганда, ложь, откровенные манипуляции – все это использовала Россия, чтобы подготовить эту войну и сепаратизм. Это целенаправленно распространялось среди местного населения», – сказал он.

По его словам, участники проукраинских митингов в Донецке увидели опасные признаки сепаратизма весной 2014 года. «Мы уже знали, что есть и российские наемники, и российские военные, и ФСБ, и ГРУ, которые будут расшатывать ситуацию в Донецке. Дончане пытались сделать все, что в их силах – невооруженные люди с флагами Украины собирались на площадях Донецка. Мы пытались продемонстрировать и сепаратистам, что Донецк – это Украина, и центральной власти в Киеве, чтоб она нас увидела, чтоб они поняли, что Донбасс – это также Украина, что нужно бороться и защищать, защищать граждан, защищать свою землю», – отмечает Исмагилов.

«Я не знаю, что происходило в Киеве, но нас так до конца не увидели, и не услышали. Всех украинцев Донбасса бросили на произвол судьбы, чтоб мы там сами выживали. А мы боролись, мы реально боролись. Люди, невооруженные, в мороз выходили на украинские митинги, их били, их убивали, а они все равно выходили. Мы боролись до конца – верующие разных религий отдавали свою жизнь за то, чтоб Донбасс был украинским, а нас бросили, просто бросили», – сказал муфтий Духовного управления мусульман.

Он добавил, что после того, как в Донецке в 2014 году на проукраинском митинге убили общественного активиста, а некоторых остальных участников избили, участники молитвенного марафона за единство Украины – представители разных конфессий начали проводить собрания в городе, чтобы донести местным жителям свою гражданскую позицию.

«Очень разные люди были. Они просто стояли и молились, пели песни, пели гимн Украины, держали украинские флаги, держали таблички, что Донецк, Донбасс – это Украина. Люди просто каждый день находились на площади Конституции, и этим демонстрировали, что и Донецк, и Донбасс – это Украина», – подчеркнул Исмагилов.

Он также сообщил, что в книге протестантского священника «Донбасс, которого ты не знал» сейчас общество сможет прочесть правду о том, что пережили проукраинские активисты и участники молитвенного марафона за единство страны в Донецке в 2014 году.

Как рассказал сегодня протестантский священник – автор книги «Донбасс, которого ты не знал» Сергей Косяк, за 4 года вооруженного конфликта и сейчас Донбасс в сознании украинского общества отделяет от Украины чья-то невидимая рука, как и в событиях 2014 года, что проявляется в дискриминации переселенцев и нарушении прав человека со стороны государства. Автор издания подчеркнул, что выход книги «Донбасс, которого ты не знал» – всего лишь информационный повод, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам вооруженного конфликта на востоке Украины.

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