«Тянемся» за пенсией и в гости к родственникам: Как люди преодолевают путь жизни и смерти в Станице Луганской. Новости

В Луганской области около 10 тысяч человек ежедневно преодолевают путь жизни и смерти. Кто-то, преодолев этот путь однажды, решает никогда не возвращаться. Кто-то – оставляет свою жизнь на нем. А кто-то – идет по этому пути ежедневно, еженедельно, ежемесячно. Таковы реалии жителей Луганщины, пересекающих линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в Станице Луганской, пишет «Радио Свобода».

«Мама, я больше не могу!», – вырывается не то крик, не то плач у маленького мальчика, которого женщина тянет за руку.

«Терпи, сынок, ты казак!», – подбадривает она ребенка в ответ.

Эта семья преодолевала путь из Станицы Луганской до временно неподконтрольного украинской власти Луганска – ехали к бабушке с дедом на Рождество. Очередь, процедура проверки документов и чемоданов у них уже позади. Однако впереди ждет еще одна преграда – путь через разрушенный мост. Скользкие деревянные лестницы вниз и те же лестницы вверх. Всего около 5 км пешком.

В основном, линию разграничения пересекают люди пожилого возраста. Как признаются пограничники, 80% из этого числа – люди старше 70 лет. Обычно, те, кто приходит с неподконтрольных территорий Луганщины, пытаются в Станице получить административные и банковские услуги. Осенью «Ощадбанк» установил мобильный пункт обслуживания сразу у выхода из КПВВ. По словам местных, очереди здесь никогда не заканчиваются.

«Лекарства здесь не только значительно дешевле, а они просто есть! Все, что связано с медициной, гораздо доступнее и качественнее», – говорит 43-летняя луганчанка Елена, которая пересекла линию разграничения.

С ней соглашается и 69-летняя пенсионерка Галина. Женщина также пришла из Луганска. «Пенсия у меня где-то на 200 гривен выше, чем я получаю в Луганске. Но и этого едва хватает, хотя у нас коммунальные услуги и немного дешевле. Честно говоря, людей в Луганске очень пугают украинские цены на газ», – признается женщина.

Среди продуктов люди в основном перевозят на неподконтрольную территорию фрукты, овощи и сладости. Однако отмечают, что в последнее время цены на продукты питания фактически стали одинаковыми, поэтому покупают их меньше. «Смысла тянуть сумки по такой изнурительной дороге – нет. Покупаем теперь что-то вкусненькое или о чем соскучились», – объясняет Елена, которая возвращается с пакетами из Станицы в Луганск.

Несмотря на то, что пересечение линии соприкосновения опасно для всех, оно особенно является трудным для людей с маленькими детьми, на костылях или на инвалидных колясках – деревянные пандусы не только опасно крутые, но и очень скользкие во время дождя или снега. Однако людей это не останавливает.

Мужчина громко выдыхает, когда проходит последний пункт проверки на КПВВ, и склоняет голову вниз. Он несмотря на мороз и сугробы смог перетащить в прямом смысле слова, своего отца на инвалидной коляске через всю линию разграничения. К колесам его тележки приделаны лыжи – чтобы легче было тащить по снегу. Такие «ноу-хау», признается мужчина, люди начали использовать совсем недавно. «Вот "тянемся" за пенсией и в гости к родственникам», – с иронией говорит он.

О политике ни украинской, ни российской люди на КПВВ стараются не говорить. Однако все сходятся в своих пожеланиях к будущему президенту Украины – люди ожидают мира и разрешения конфликта.

Напомним, в декабре 2018 года линию разграничения на востоке Украины в обоих направлениях пересекло 1 090 700 человек. Из них через КПВВ в Донецкой области 815 тыс. человек, через КПВВ «Станица Луганская» – 275 700 человек.

Как сообщалось ранее, мост, расположенный вблизи КПВВ «Станица Луганская», до сих пор не могут даже обследовать на повреждения. В то же время замминистра МинВОТ Юрий Гримчак заявил, что пешеходный мост в Станице Луганской, расположенный вблизи линии разграничения и КПВВ, готовы отремонтировать. Позже стало известно, что проект строительства пешеходного моста в Станице Луганской согласован. Глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш заявил, что «идут дебаты о ремонте моста в Станице Луганской». Незаконные вооруженные формирования «ЛНР» блокируют процесс ремонта и восстановления пешеходного моста через линию разграничения на КПВВ «Станица Луганская».

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