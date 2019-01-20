В «ДНР»: В Макеевке недострои используют для развлечений и учений (Фото). Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) на территории одного из заброшенных недостроев под названием «Монолит» периодически играют в страйкбол, а ранее прыгали с веревкой роупджамперы. Как выглядит в январе 2019 года эта заброшенная стройка снаружи и внутри, показал местный житель.
«Я не раз слышал, что здесь играют в страйкбол. Сам я ни разу не попадал сюда. В этом году здесь было уже несколько учений МЧС», – сообщил он.
Автор кадров отмечает, что «Монолит» строился югославскими строителями для работников Макеевского металлургического комбината. В 1990-х строительство забросили, его полная контрактная стоимость была 80 млн долл., из которых якобы на возведение зданий потратили 16-18 млн долл.
«О строительстве его мало информации. Больше статеек всяких от мамочек, мол, "Монолит" надо снести, потому что здесь получают увечья дети, падают с балконов и так далее», – отмечает макеевчанин.
На кадрах видно, что на внешних стенах недостроенных зданий есть надписи – «Опасная зона», «Внимание, дети! Опасно!». С одного из домов комплекса раньше прыгали роупджамперы – площадка расположена на 8-м этаже и помечена соответствующим знаком, внутри помещений – пятна от шариков страйкбола, граффити и рисунки.
Комплекс «Монолит» расположен в Червоногвардейском районе Макеевки, в микрорайоне «Восточный».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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