На 5-й год войны: Правозащитники рассказали о ситуации с компенсацией за разрушенное жилье. Новости

На пятый год вооруженного конфликта на Донбассе в Украине отсутствует комплексная государственная политика в отношении гражданских лиц, жилье которых пострадало в результате боевых действий. Об этом сообщает Общественная организация «Донбасс-SOS».

«Под комплексной государственной политикой мы имеем в виду: эффективный механизм фиксации ущерба, сбор данных о совершенных преступлениях в отношении имущества гражданских лиц, внедрение эффективного механизма компенсации нанесенного ущерба или реституции имущества», – говорится в сообщении.

По данным Мониторинговой миссии ООН в Украине, в результате боевых действий в Донецкой и Луганской областях были разрушены или повреждены более 40 тыс. объектов частной собственности. Наибольшее количество фактов разрушения или повреждения зданий была зафиксирована в 2014-2015 годах. До сих пор нередки случаи, когда из-за обстрелов страдает жилье гражданских лиц по обе стороны линии соприкосновения.

Как рассказали правозащитники, на сегодня и судебная процедура для получения компенсации за разрушенное имущество не дает гарантии, что средства пострадавшему будут выплачены. Это, скорее, доказательства факта нарушения и фиксация нанесенного ущерба. «И к тому же, кроме довольно длительного по времени процесса, пострадавший должен тратить значительные средства на него. Необходимо отметить, что судебный сбор по делам имущественного характера довольно значителен. Он составляет 1% от стоимости иска, но не менее 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 5-ти прожиточных минимумов. Максимальная сумма судебного сбора по такого рода исковым заявлениям на сегодня составляет – 9 605 грн. Не все пострадавшие лица могут оплатить такую ​​сумму судебного сбора, особенно учитывая то, что до сих пор неизвестен ни один случай, когда истец фактически получил компенсацию за разрушенное или поврежденное имущество», – рассказали в общественной организации.

Правозащитники отмечают, что в Украине до сих пор продолжаются дискуссии, кто именно должен платить компенсацию пострадавшим гражданским лицам. «Часть политиков и граждан считают, что компенсацию пострадавшему населению должна платить Российская Федерация, потому что первоочередная причина разрушений недвижимого имущества – вооруженная агрессия со стороны РФ против Украины. Другая часть считает обязанностью государства Украина заботиться о своих гражданах и отмечает необходимость и обязанность государства оказывать помощь пострадавшему населению», – объяснили в ОО.

«Однако пока нельзя обобщить сумму ущерба, которую понесло гражданское население из-за военного конфликта на востоке Украины, начиная с 2014 года. Именно для определения этой суммы необходимо принять единый механизм оценки ущерба лицам, чье имущество было разрушено или повреждено в связи с вооруженным конфликтом, и ввести реестр такого недвижимого имущества», – добавляют в организации.

Как сообщается, правозащитники планируют работу над механизмом оценки ущерба лицам, чье недвижимое имущество было разрушено или повреждено в связи с вооруженным конфликтом на востоке Украины, и наработку дорожной карты для запуска реестра поврежденного имущества.

Читайте также: