На 5-й год войны: Правозащитники рассказали о ситуации с компенсацией за разрушенное жилье. Новости

На пятый год вооруженного конфликта на Донбассе в Украине отсутствует комплексная государственная политика в отношении гражданских лиц, жилье которых пострадало в результате боевых действий. Об этом сообщает Общественная организация «Донбасс-SOS».
«Под комплексной государственной политикой мы имеем в виду: эффективный механизм фиксации ущерба, сбор данных о совершенных преступлениях в отношении имущества гражданских лиц, внедрение эффективного механизма компенсации нанесенного ущерба или реституции имущества», – говорится в сообщении.
По данным Мониторинговой миссии ООН в Украине, в результате боевых действий в Донецкой и Луганской областях были разрушены или повреждены более 40 тыс. объектов частной собственности. Наибольшее количество фактов разрушения или повреждения зданий была зафиксирована в 2014-2015 годах. До сих пор нередки случаи, когда из-за обстрелов страдает жилье гражданских лиц по обе стороны линии соприкосновения.
Как рассказали правозащитники, на сегодня и судебная процедура для получения компенсации за разрушенное имущество не дает гарантии, что средства пострадавшему будут выплачены. Это, скорее, доказательства факта нарушения и фиксация нанесенного ущерба. «И к тому же, кроме довольно длительного по времени процесса, пострадавший должен тратить значительные средства на него. Необходимо отметить, что судебный сбор по делам имущественного характера довольно значителен. Он составляет 1% от стоимости иска, но не менее 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 5-ти прожиточных минимумов. Максимальная сумма судебного сбора по такого рода исковым заявлениям на сегодня составляет – 9 605 грн. Не все пострадавшие лица могут оплатить такую сумму судебного сбора, особенно учитывая то, что до сих пор неизвестен ни один случай, когда истец фактически получил компенсацию за разрушенное или поврежденное имущество», – рассказали в общественной организации.
Правозащитники отмечают, что в Украине до сих пор продолжаются дискуссии, кто именно должен платить компенсацию пострадавшим гражданским лицам. «Часть политиков и граждан считают, что компенсацию пострадавшему населению должна платить Российская Федерация, потому что первоочередная причина разрушений недвижимого имущества – вооруженная агрессия со стороны РФ против Украины. Другая часть считает обязанностью государства Украина заботиться о своих гражданах и отмечает необходимость и обязанность государства оказывать помощь пострадавшему населению», – объяснили в ОО.
«Однако пока нельзя обобщить сумму ущерба, которую понесло гражданское население из-за военного конфликта на востоке Украины, начиная с 2014 года. Именно для определения этой суммы необходимо принять единый механизм оценки ущерба лицам, чье имущество было разрушено или повреждено в связи с вооруженным конфликтом, и ввести реестр такого недвижимого имущества», – добавляют в организации.
Как сообщается, правозащитники планируют работу над механизмом оценки ущерба лицам, чье недвижимое имущество было разрушено или повреждено в связи с вооруженным конфликтом на востоке Украины, и наработку дорожной карты для запуска реестра поврежденного имущества.
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