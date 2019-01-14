Раскопки: Какие тайны скрывают курганы Донетчины. Новости

Во время раскопок на территории Донецкой области в 2018 году археологи нашли наконечники стрел, украшения, обломки посуды, горшки, обрядовые вещи. Об этом рассказали сотрудники Донецкого областного краеведческого музея.

«Музей, который после оккупации Донецка был вынужден переехать в Краматорск, возобновил свою работу в 2016 году, но до сих пор не имеет собственного помещения. Однако сотрудники продолжают заниматься научной деятельностью по разным направлениям. В частности, осуществляют обследование памятников археологии – курганов и поселений. В тех случаях, если памятник возможно будет разрушен в результате хозяйственной деятельности, там проводят раскопки», – рассказала и.о. генерального директора Донецкого областного краеведческого музея Екатерина Филонова.

Так, в Добропольском районе на территории Шаховской громады летом прошлого года во время раскопок курганов археологи нашли захоронение нескольких древних культур.

«Возраст этих курганов – от 1 до 4 тыс. лет. Наши археологические исследования показали, что захоронения были сделаны примерно в ХХ веке до нашей эры. Мы нашли элементы доскифских захоронений, ямной, катакомбной и срубной культуры, а также интересное сооружение – кромлех. Это такое огромное кольцо из дикого камня, которое делали вокруг культовых мест или могил колдунов», – сообщил начальник сектора охраны памятников археологии, истории и культуры Виталий Цимиданов.

Кроме того, среди найденных предметов было много глиняной посуды, наконечники стрел, простые украшения из кости, различные бронзовые приспособления. А также уникальные находки – остатки лука со стрелами и кремневый нож.

«Кремень очень твердый материал, поэтому до сих пор вызывает удивление, как древние люди могли его обрабатывать. Чтобы ответить на этот вопрос, а также на аналогичные, музей начинает новое направление работы – экспериментальную археологию, то есть изготовление изделий по древней технологии. Сейчас нам удалось освоить именно обработку кремня», – добавил старший научный сотрудник музея Юрий Коваль.

По данным ученых, заселение донецкого края началось более 100 тыс. лет назад. Об этом свидетельствуют находки эпохи неандертальцев вблизи Курдюмовки Бахмутского района.

Также, всем известны курганы, которые являются одним из типичных элементов ландшафта Донбасса. В нашем крае, по подсчетам археологов, сейчас на учете около 7 260 курганов. Как правило, это могильные сооружения. Они разные как по размерам, так и по форме. Некоторые имеют высоту несколько метров. Самый высокий курган в Донецкой области находится вблизи поселка Никольское, он возвышается на 9 метров, что примерно равно высоте трехэтажного дома.

Конечно же, существуют легенды о зарытых в курганах сокровищах – казацкие, татарские, турецкие. Поэтому во все времена находятся желающие эти сокровища найти. Однако, кроме черепков от посуды и костей, ничего для себя ценного «черные копатели» не обнаруживают. Они только разрушают древние захоронения, не оставляя потомкам информации о прошлом.

Поэтому, по словам сотрудников музея, очень важно сохранить все археологические объекты на территории области. А все артефакты, которые уже найдены, должны иметь соответствующее место сохранения. Сейчас музей подыскивает помещения для долгосрочной аренды. Возможно, уже летом этого года в Краматорске появится постоянная археологическая экспозиция.

Источник: АКМЦ

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