Сводка из зоны ООС за 11 января: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня. Двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 12 января, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

НВФ открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских военных в район поселка Кряковка на луганском направлении, вблизи населенного пункта Новомихайловка на донецком направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Водяное, дважды Лебединское, дважды Гнутово на мариупольском направлении.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

В «ЛНР» заявили о четырех случаях нарушения режима тишины. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, сел Логвиново и Желобок. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов АГС.

В «ДНР» заявили об обстреле своих позиций у Жабичево, Донецка (Вольво-центр, пос. ш-ты Трудовская), Широкой Балки, Ленинского, Крутой Балки, Саханки. Использовались крупнокалиберное и стрелковое оружие, миномет 82-мм, СПГ-9.