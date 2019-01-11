Более 800 гражданам РФ пограничники отказали во въезде в Украину после отмены военного положения. Новости

За время действия военного положения украинские пограничники отказали в пересечении границы 1651 гражданину России, а после его завершения – более 800 гражданам РФ. Об этом сегодня, 11 января, сообщает Госпогранслужба Ураины.

После 26 декабря 2018 года пограничники продолжают осуществлять усиленные меры безопасности на государственной границе, линии соприкосновения и адмиграницах с оккупированной территорией АР Крым. «При этом при пересечении границы иностранцами и лицами без гражданства, в том числе гражданами Российской Федерации, пограничники постоянно отделяют группы рисков и проводят дополнительные меры с целью недопущения в Украину лиц, которые могут быть причастны к провокационным или неправомерных действий на территории нашего государства», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на украинской границе поток граждан РФ заметно уменьшился.

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