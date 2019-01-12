В ОБСЕ рассказали подробности обстрела сотрудников «Воды Донбасса». Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ уточняли информацию об обстреле машины с сотрудниками КП «Вода Донбасса». Об этом говорится в отчете Миссии.

«10 января наблюдатели уточняли информацию о трех сотрудниках КП «Компания «Вода Донбасса», которые ранее в этот же день получили ранения, когда очищали от снега участок дороги, ведущий от н. п. Крутая Балка (неподконтрольный правительству, 16 км к северу от Донецка) до насосной станции первого подъема в н. п. Василевка (неподконтрольный правительству, 24 км к северо-востоку от Донецка)», – говорится в сообщении.

Члены патруля Миссии поговорили со всеми тремя мужчинами в больнице в Ясиноватой. По их словам, взрыв произошел примерно в полдень, когда они расчищали снег как раз возле своего служебного автомобиля. У одного из мужчин (56 лет), представившегося механиком КП «Компания «Вода Донбасса», была перебинтована левая часть грудной клетки и спины. Медперсонал больницы сообщил СММ, что мужчина получил 12 ранений в области грудной клетки и спины, по их оценке, от попадания осколков, и пребывал в шоковом состоянии. Второй мужчина (50–59 лет) представился водителем КП «Компания «Вода Донбасса», он также был в шоковом состоянии, но у него не было видимых повреждений, и он сказал, что ничего не помнит, кроме самого взрыва. Наблюдатели поговорили с третьим мужчиной (30–39 лет), который представился механиком этого же предприятия. Члены команды видели, что у него синяки с левой стороны на лице и на руках, и он весь дрожал. Пострадавший сказал наблюдателям, что ничего об инциденте не помнит, кроме самого взрыва.

11 января наблюдатели посетили один из объектов КП «Компания «Вода Донбасса» в н. п. Минеральное (неподконтрольный правительству, 10 км к северо-востоку от Донецка), где сотрудник предприятия провел их к грузовику. По утверждениям персонала, это был именно тот грузовик КП «Компания «Вода Донбасса», который был поврежден в результате инцидента 10 января. На месте наблюдатели увидели грузовик ЗИЛ-131 с зеленой кабиной и желтым кузовом. Желтый кузов полностью сгорел; по бокам кузова грузовика были большие пробоины, по одной с правой и левой стороны соответственно.

По оценке СММ, повреждения, вероятно, возникли в результате попадания снаряда калибра 73 мм, выпущенного из пушки боевой машины пехоты (БМП-1) или безоткатного орудия (СПГ‑9).

Напомним, что 10 января во время очистки проезда на рабочее место от снега сотрудниками КП «Вода Донбасса» в районе Васильевской насосной станции первого подъема Южного-Донбасского водопровода в районе неподконтрольного украинским властям села Крутая Балка (Донецкая обл.), возник обстрел.

Ранее сообщалось, что пресс-служба предприятия «Компания "Вода Донбасса"» сообщала о ранении трех сотрудников во время расчистки дороги возле Южно-Донбасского водопровода.

Читайте также: