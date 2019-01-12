Ситуация в пунктах пропуска утром 12 января: Проезда ожидали 335 авто. Новости

Сегодня утром, 12 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 11января через КПВВ последовало 35000 человек и 4000 транспортных средств:

«Майорское» – 8445 человек и 965 транспортных средств;

«Марьинка» – 7715 человек и 1295 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 6970 человек и 1215 транспортных средств;

«Гнутово» – 2370 человек и 560 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 9460 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд перед КПВВ находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 50/60;

«Марьинка» – 40/40;

«Новотроицкое» – 40/70;

«Гнутово» – 20/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

Светлана: «8:24. Стоим с 6:30 на первом шлагбауме, были 42, сейчас впереди машин 10+-. За нами машин 15, очередь не растет, все едут мимо. Видимо знают и умеют то, что не знаем мы... Это Горловка».

КПВВ «Марьинка:

Jade: «8:34. Каргил: Вечером в 9 часов заняли очередь, были 15 по счету. Утром стали 100025) на момент 8:33 еще не проехали Каргил»;

Максим: «9:55. На Курахово около 80 машин»

КПВВ «Новотроицкое»:

Павел «8:06. Еленовка в сторону Волновахи. Пропускают оперативно. Очередь движется каждые 20-25 минут. Пеших уже 4 автобуса»

Сергей: «8:34. На Еленовку приехали в 6:15, сейчас проходим проверку ДНР. Пускают на реверс, движение хорошее. Льготы практически нет»;

Павел: «8:59. Перед украинским нулем в районе Перлыны скопилось очередь из машин. Движения нет»;

Марина: «9:03. Пеших на остановке человек 40 и автобуса между БП Еленовка и Перлына похоже что нет. Дорога очень плохая»;

Сергей: «9:24. На Новотроицком в Донецк 40 +6 льготы».

КПВВ «Гнутово»:

Shahtar: «6:55. Октябрь до камышей очередь».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.