Разведчик «ДНР» в России получил шесть лет колонии. Новости

Мещанский районный суд назначил по шесть лет колонии общего режима «командиру группы разведки ДНР» Дмитрию Лысаковскому и предпринимателю Петру Чихуну, который раньше упоминался как «представитель ДНР» в Международном уголовном суде ООН, пишут российские СМИ.

Гособвинение запрашивало для подсудимых по пять с половиной лет колонии, но судья Ирина Аккуратова назначила больший срок. Обоих признали виновными в покушении на мошенничество.

Также к 11 годам колонии приговорен предприниматель Михаил Чернов, уже осужденный за мошенничество и отбывающий наказание.

По версии следствия, «представители ДНР» с Черновым, бизнесменом Георгием Пирумовым и адвокатом Евгением Рыжовым в 2012–2015 годах пытались незаконно завладеть зданием на Гоголевском бульваре в центре Москвы.

Для этого соучастники разработали план, предусматривающий нарушение ряда гражданско-правовых сделок, в том числе инициирование судебных процессов и тяжб, внешне носящих законный характер, а по сути направленных на хищение имущества преступным путем.

По данным следствия, злоумышленники сумели получить в одном из судов Нижнего Новгорода санкции на арест особняка, после чего помещение срочно перепродали за 7,5 млн долларов офшорной фирме. Однако переоформить недвижимость они не успели, так как начались задержания.

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