Торецк снова без воды. Новости

Сегодня, 12 января, вероятно из-за повреждения водопровода Горловка-Торецк, вода в городской резервуар Торецка (Донецкая обл.) не поступает. Об этом на своей странице в Facebook сообщает военно-гражданская администрация города.

«С 8:00 приостановлена подача воды на город», – говорится в сообщении.

Информация об обстоятельствах уточняется.

«Просим по возможности сделать необходимый запас воды. Убедительная просьба не сливать воду из систем отопления», – призывают горожан.

При этом местный активист Владими Елец на на своей странице в Facebook пишет, что «стрельбы ни кто эту ночь не слышал» и обвиняет в халатности местные власти. «Причина в том, что руководителям области плевать на людей. Водогон это рвань. Он сам по себе уже не может быть устойчивым источником водоснабжения и все! Это знают, но решить вопрос альтернативной подачи пятый год некому. Не знают как денег с этого срубить, наблюдателей много, стремно», – написал он.

Напомним, 16 декабря, в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, был поврежден водопровод «Горловка – Торецк». Из-за увеличения потерь воды на водопроводе «Горловка – Торецк» была остановлена подача воды на прифронтовой Торецк и близлежащие населенные пункты. 17 декабря было проведено заседание местной комиссии ТЭБ и ЧС, принято решение об открытии чрезвычайной ситуации местного уровня. Жителей города просили не делать забор воды из системы центрального отопления, даже в ситуации отсутствия водоснабжения. Без централизованного водоснабжения находились 42 813 жителей. 18 декабря для возможности обследования поврежденного в результате обстрела водопровода «Горловка – Торецк» были получены гарантии с противоположной стороны.

Позже стало известно, что. Авария на участке водопровода «Горловка – Торецк», поврежденного в результате обстрела, ликвидирована, а заполнение водопровода для подачи воды на город Торецк началось 21 декабря в 16:30.

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