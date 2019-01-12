Протестующие сотрудники шахт Донетчины прекратили голодовку. Новости

Участники протеста на ГП «Селидовуголь» приняли решении приостановить протест и прекратить голодовку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.
«Участники заявили, что они приостанавливают акцию протеста в связи с тем, что сегодня двумя траншами погасили задолженность за сентябрь и 50% за октябрь. Другими словами, им выделили 1,5 месячного фонда заработной платы работникам непромышленной группы и ИТР предприятия», – написал он.
По его словам, губернатор Донецкой области Олександр Куць, сообщил, что будет на следующей неделе будет погашена задолженность еще на 27 млн. грн. (это 35 % от месячного фонда заработной платы предприятия ГП «Селидовуголь».
Остается долг по заработной плате перед работниками ГП «Селидовуголь»: 50% за октябрь, ноябрь и декабрь.
Как сообщалось ранее, забастовку работники непромышленной группы и инженерно-технические работники ГП «Селидовуголь» начали 17 декабря. По словам Волынца, на работниц непромышленной группы ГП «Селидовуголь», которые проводят акцию протеста, оказывается большое давление.
3 января продолжалась акция протеста работниц непромышленной группы ГП «Селидовуголь», которые приходят на рабочие места, но к выполнению своих обязанностей не приступают. Нескольким женщинам стало плохо, и им понадобилась помощь медиков.
Протестующих на ГП «Селидовуголь» женщин 9 января посетили представители ОБСЕ. 10 января состояние здоровья голодающих женщин ухудшилось.
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