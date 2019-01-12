Уровень угрозы высокий: В Донецкой области ухудшилась погода (Инфографика). Новости

Сегодня, 12 января, в Донецкой области порывы ветра 15−20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, гололед. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Донецкой области

Осложнения погодных условий соответствуют первому (желтому) уровню опасности.

Погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах.

Кроме того, в ГСЧС опубликовали инфографику, как уберечься от падения в сильный гололед.

Напомним, Служба автомобильных дорог в Донецкой области накануне предупредила о высокой вероятности возникновения гололеда на дорогах.

Читайте также: