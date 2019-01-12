В Одессе задержали агитаторшу «Л-ДНР». Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жительницу Одессы, которая через запрещенные российские социальные сети распространяла материалы антиукраинского характера. Об этом сегодня, 12 января, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что женщина регулярно размещала на персональных страницах информацию с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины, а также материалы, популяризирующие организации «Д/ЛНР». Публикации агитаторша получала из российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов НВФ.

Злоумышленницу задержали по месту жительства сразу после ее возвращения из очередной поездки в Россию.

Во время обыска правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства с сепаратистскими материалами.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины агитаторше сообщено о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.