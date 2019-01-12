В зоне ООС незаконно добывали уголь (Фото). Новости

Под Лисичанском (Луганская обл.) незаконно добывали уголь. Об этом сегодня, 12 января, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Спецподразделением налоговой милиции ГФС Украины, которое вовлечено в состав Объединенных сил, совместно с Лисичанским ОП ГУ НП в Луганской области 11 января текущего года, вблизи города Лисичанск Луганской области установлен факт незаконной добычи каменного угля с использованием спецтехники», – говорится в сообщении.

По результатам проведенных мероприятий изъяты спецтехника и незаконно добытый уголь на общую сумму 8,2 млн. грн.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в ЕРДР.