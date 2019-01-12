Ситуация в пунктах пропуска днем 12 января. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 12 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Светлана: «12:47. На Майорске в ДНР никого»;

Светлана: «13:28. Сегодня в 6:30 стали на днр на Горловке в общую, Украину проехали в 13:15.

КПВВ «Марьинка»:

Вита: «11:44. Каргил на выезд из Донецка 60 основная и 20 льготы»;

Вика: «12:49. В Донецк 10 льготы, около 40 машин основной и 7 автобусов. Из Донецка на Каргиле основная до моста, льготы было около 15 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Мария: «11:21.На Еленовке в Мариуполь никого, Перлына штук 30»;

Максим: «11:24. Новотроицкое на Донецк штук 50, но двигается очень шустро»;

Марина: «13:37. «Новотроицкое в сторону Донецка большая очередь почти до моста»;

Виктор: «13:42. Новотроицкое в Донецк на середине моста. Движение очень вялое. Много льготы.

КПВВ «Гнутово»:

Анна: «12:19. Только что прошли за полчаса, с обеих сторон по несколько машин».

КПВВ «Станица Луганская»:

See: «10:21. Висит система со стороны Украины, людей много, очередь за навесом».

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