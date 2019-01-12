В Донецке пассажиры трамваев передвигают автомобили, заблокировавшие движение (Фото). Новости

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В Донецке пассажиры трамваев передвигают автомобили, заблокировавшие движение (Фото)

ДН

12.01.19 15:09dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке водители автомобилей паркуются практически на трамвайных путях. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях. Также они публикуют фотодоказательства.

На одном из фото видно, как пассажиры трамвая отодвигают машину, чтобы освободить проезд.

  • Виктория: «Правильно мужики взяли и подвинули… А еще бы лучше оттянуть ее куда подальше, и пускай ищет… Всегда при парковке нужно смотреть не помешаешь ли ты общественному транспорту»;
  • Денис: «Правильно, если бы еще перевернули на крышу»;
  • Виталий: «Лучше сразу на крышу перекидывать»;
  • Елена: «Эвакуатор. И пусть отлистывает за тупость свою. То мужики еще молодцы, морду не разбили»;
  • Валентин: «Перевернуть надо было»;
  • Владимир: «Вызвать ГАИ, и потом взыскать бабло за простой транспорта».

Стоит отметить, что движение трамвая маршрута № 9 и № 10 было блокировано рядом со зданием городского отдела «полиции».

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