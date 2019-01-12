«Шахтер» заключил пятилетний контракт с израильским полузащитником. Новости

ФК «Шахтер» заключил пятилетний контракт с израильским полузащитником Манором Соломоном (на фото). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Манор Соломон является воспитанником «Маккаби» из Петах-Тиквы. В составе первой команды дебютировал 26 ноября 2016 года. Всего в чемпионате Израиля провел 67 матчей и забил 8 мячей. В текущем сезоне – 2 гола в 12 поединках.



«Я восхищен, очень рад стать игроком «Шахтера» – великого клуба, который конкурентоспособен в самых престижных турнирах Европы. Для меня большая честь быть его частью, и это огромный шаг вперед в моей карьере, поскольку в «Шахтере» я смогу развиваться и совершенствоваться», – сказал Соломон.



Манор Соломон родился 24 июля 1999 года в г. Кфар-Сава (Израиль).

Рост: 170 см.

Амплуа: атакующий полузащитник.



Выступал за сборные Израиля всех возрастных категорий. В сентябре 2018-го дебютировал в национальной команде. В прошлом году вошел в топ-50 талантов европейского футбола по версии uefa.com.