Для украинской армии купят турецкие ударные беспилотники . Новости

Государственная компания «Укрспецэкспорт» и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных беспилотников Bayraktar TB2. Об этом в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

«Как мы и договаривались с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подписано соглашение о закупке для украинского войска турецких ударных дронов Bayraktar TB2. Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня, кроме высокотехнологических характеристик, также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей», – написал Порошенко.

Он уточнил, что соглашение между «Укрспецэкспортом», который входит в состав госконцерна «Укроборонпром», и Baykar Makina является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией и «полностью отвечает стратегическому курсу Украины в НАТО – его стандартов и открытого мирового рынка вооружения, в который успешно интегрируется украинский оборонно-промышленный комплекс».

«Продолжаем перевооружать украинскую армию современными образцами, отвечающими стандартам НАТО», – резюмировал глава государства.