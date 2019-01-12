Организатору «референдума» в Луганской области грозит до 10 лет тюрьмы. Новости

Женщине-организатору «референдума» в Новоайдарском районе Луганской области сообщили о подозрении за умышленные действия, направленные на изменение границ территории и государственных границ Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Подозреваемая обеспечила проведение «референдума» по поддержке «Акта о государственной самостоятельности ЛНР» 11 мая 2014 года в одном из населенных пунктов Новоайдарского района. Женщина проверяла документы и выдавала местным жителям «бюллетени» для голосования. После проведения псевдореферендума она с другими членами «избиркома» подсчитала бюллетени и передала неустановленным лицам для перевозки в «штаб» в пгт Новоайдар.

Сейчас женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

Злоумышленнице грозит заключение на срок от пяти до 10 лет с возможной конфискацией имущества.