Фильм о мальчике из Донбасса получил награду в Нью-Йорке. Новости

Фильм датского режиссера о мальчике из Донбасса «Далекий лай собак» получил награду кинопремии Cinema eye Honors в Нью-Йорке. О победе в номинации Spotlight сообщили на странице кинопремии.

Режиссер ленты Симон Леренг Вильмонт с победой поздравил героев своего фильма: «"Удаленный лай собак" выиграл награду на Cinema Eye Honors. Олег и Александра, вы – суперзвезды!».

Ранее сообщалось, что история мальчика из села Гнутово (подчиненного пгт Талаковка, входящему в Кальмиусский район Мариуполя, Донецкая обл.) потрясла мировое киносообщество. Также сообщалось, что «Далекий лай собак» прошел квалификацию американской кинопремии «Оскар» и попал в лонг-лист.

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