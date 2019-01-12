Стало известно сколько человек пересекли КПВВ в декабре (Инфографика). Новости

В декабре 2018 года линию разграничения на востоке Украины в обоих направлениях пересекло 1090700 человек. Из них через КПВВ в Донецкой области 815 тыс. человек, через КПВВ «Станица Луганская» – 275 700 человек. Об этом сегодня, 12 января, сообщает министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины.

По сравнению с ноябрем зафиксировано уменьшение количества пересечений гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в среднем на 4,7% и транспортных средств на 7,5%.

КПВВ «Станица Луганская» пересекли 275 700 человек и 0 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» пересекли 243 100 человек и 41 400 транспортных средств;

КПВВ «Майорское» пересекли 248 600 человек и 28 800 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» пересекли 210 800 человек и 39 800 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» пересекли 112 500 человек и 26 000 транспортных средств.

Кроме того, через КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области международными организациями были доставлены гуманитарные грузы:

продуктов питания – 422,45 тонн;

строительных материалов – 41,00 тонн;

медицинских препаратов – 22, 66 тонн;

другое – 306,71 тонн.

«Граждане Украины, живущие на временно оккупированных территориях, ездят на контролируемую территорию для посещения семей и для закупки необходимых товаров и услуг. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины активно работает над повышением удобства и скорости пересечения КПВВ гражданами, по независящим от них обстоятельствам, проживающих на временно оккупированной территории», – говорится в сообщении.