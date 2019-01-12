На Донетчине против непогоды задействовали тяжелую спецтехнику (Фото, видео). Новости

В Донецкой области спасатели задействовали для ликвидации последствий непогоды тяжелую инженерную технику — БАТ-2. Об этом сегодня, 12 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В ведомстве отметили, что продолжительные неблагоприятные погодные условия значительно осложняют ситуацию на дорогах Донетчины. Благодаря слаженной работе спасателей, дорожников, полиции и других служб ситуацию удается удержать под контролем.

Вчера, 11 января, для ликвидации последствий непогоды и восстановления транспортного сообщения на автодороге местного значения между населенными пунктами Анадоль, Вольное и Андреевка Волновахского района была привлечена тяжелая инженерная техника БАТ-2, которая находится на вооружении аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

От снежных заносов были расчищены30 км автодороги между населенными пунктами в двух направлениях и извлечены «из снежных ловушек» 2 легковых автомобиля.

«Благодаря своевременному и эффективному привлечению тяжелой инженерной техники, удалось не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением погодных условий», – подчеркнули в ГСЧС.