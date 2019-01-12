Порошенко четверть миллиона президентской зарплаты перечислил на благотворительность. Новости

Президент Петр Порошенко заработал за 2018 год на посту главы государства 270,5 тыс. гривен и перечислил их благотворительному фонду. Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос «Українських новин».

«В 2018 году начислена заработная плата в сумме 336 000 гривен (ежемесячно – 28 000 гривен). После выплаты обязательных налогов и сборов заработная плата в сумме 270 480 гривен по заявлению перечислена в определенный Президентом Украины благотворительный фонд», – сказано в нем.

В то же время в ответе не уточняется, какому именно фонду перечислены средства.

«Информация о благотворительных организациях (фондах), которым перечисляется заработная плата, может быть распространена распорядителем информации только с согласия лица», – сказано в нем.