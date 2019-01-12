В ООН осудили нападение на сотрудников предприятия «Вода Донбасса» . Новости

В ООН выразили глубокую обеспокоенность в связи с обстрелом 10 января на востоке Украины служебного автомобиля коммунального предприятия «Вода Донбасса», обеспечивающего водоснабжение 3,5 млн. человек. Три сотрудника этой службы получили ранения. Координатор системы ООН по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани призвала обеспечить защиту мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры на востоке страны, передает пресс-служба организации.

С учетом этого инцидента за последние девять месяцев от таких обстрелов пострадали 11 сотрудников предприятия «Вода Донбасса», обеспечивающего поставку чистой воды через несколько насосных и фильтрационных станций, которые обслуживают 3,5 миллиона жителей по обе стороны линии соприкосновения.



«Сотрудники этих коммунальных служб обеспечивают подачу воды миллионам людей, и смертельные опасности, которым они подвергаются, абсолютно недопустимы», – заявила Оснат Лубрани.

Она подчеркнула, что в последнее время в зоне конфликта участились случаи нападений на сотрудников коммунальных служб. В 2018 году было зарегистрировано 88 таких трагических инцидентов, многие из которых привели к временному прекращению водоснабжения. Тяжелые условия работы этих сотрудников усугубляются тем, что многие территории на востоке Украины заминированы.



«Я хочу выразить благодарность этим отважным людям, которые, несмотря на опасности, продолжают обеспечивать работу насосной станции и соседней Донецкой фильтровальной станции», – сказала представитель ООН.



Координатор системы ООН подчеркнула, что нападения на объекты гражданской инфраструктуры или людей, которые обеспечивают их функционирование, а также намеренное лишение доступа населения к системам водоснабжения или отопления являются грубыми нарушениями международного гуманитарного права.

Напомним, что 10 января во время очистки проезда на рабочее место от снега сотрудниками КП «Вода Донбасса» в районе Васильевской насосной станции первого подъема Южного-Донбасского водопровода в районе неподконтрольного украинским властям села Крутая Балка (Донецкая обл.), возник обстрел.

Ранее сообщалось, что пресс-служба предприятия «Компания "Вода Донбасса"» сообщала о ранении трех сотрудников во время расчистки дороги возле Южно-Донбасского водопровода.

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