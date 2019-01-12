Обстрел дома в Чемарлыке: В СЦКК рассказали, кто стрелял (Фото). Новости

Обстрел дома в селе Чемарлык (Донецкая обл.) произведен со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 12 января, сообщает украинская сторона СЦКК.

«Так, 9 января 2019 около 22:00 наемники вооруженных формирований Российской Федерации по направлению с Набережного совершили обстрел из стрелкового оружия населенного пункта Чермалык на северо-востоке от Мариуполя. После обеда на следующий день местная жительница Чермалык сообщила, что накануне поздно вечером пуля попала в жилое помещение ее дома по улице Мира, д. 76», – говорится в сообщении.

11 января прибыв на место обстрела, наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала повреждения дома, в частности, три пулевых отверстия в металлической защите окна, оконном стекле и внутренней стене в одной из жилых комнат.

К счастью, во время обстрела 42-летняя хозяйка и двое ее детей, находившихся внутри жилого дома, не пострадали.

«Украинская сторона СЦКК осуждает действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации по обстрелам населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Боевики продолжают безответственно уничтожать жилые дома населенных пунктов, нарушая все нормы международного гуманитарного права», – резюмируется в сообщении.