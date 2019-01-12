В ПФУ подтвердили повышение стажа для выхода на пенсию в Украине. Новости

С 1 января 2019 года в Украине был увеличен минимальный стаж работы для получения права выхода на пенсию. Теперь для лиц, желающих выйти на пенсию в 63 года, необходимый стаж составляет от 16 до 26 лет, а те, кто минимум 15 лет платил ЕСВ, могут рассчитывать на выход на пенсию в 65 лет. Об этом сообщила заместительница начальника областного управления Пенсионного фонда Елены Романченко, передает «Громадське».

Чиновница отметила, что если 15 лет страхового стажа у украинца нет, то он не сможет рассчитывать на получение пенсии. В таком случае, он будет получать социальную помощь от правительства как малообеспеченный.

Также она отметила, что в реформе правительства прописано правило, согласно которому необходимый для пенсии стаж будет расти ежегодно на 1 год (в 2020 году он составит минимум 17 лет, 2021 – 18 лет).