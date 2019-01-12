В Енакиево снова с рельсов сошел трамвай (Фото). Новости

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В Енакиево снова с рельсов сошел трамвай (Фото)

ДН

12.01.19 16:07dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Енакиево (Донецкая обл.) сегодня, 12 января, на ул Лермонтова с рельсов сошел трамвай. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

  • Валя: «Это же из -за этого трамвая парализовало движение маршрута № 1. Нужно проверить развал-схождение»;
  • Дмитрий: «Сход второй тележкой»,
  • Антон: «Это трамвай любимый начальника и цвет его любимый»;
  • Евгения: «Может, дело в трамвае».

Напомним, в Енакиево не удается восстановить движение трамваев. Техника из-за заносов не едет, запущенный 11 января трамвай сошел с рельсов первой тележкой. 

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