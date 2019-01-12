В Енакиево снова с рельсов сошел трамвай (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Енакиево (Донецкая обл.) сегодня, 12 января, на ул Лермонтова с рельсов сошел трамвай. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

Валя: «Это же из -за этого трамвая парализовало движение маршрута № 1. Нужно проверить развал-схождение»;

Дмитрий: «Сход второй тележкой»,

Антон: «Это трамвай любимый начальника и цвет его любимый»;

Евгения: «Может, дело в трамвае».

Напомним, в Енакиево не удается восстановить движение трамваев. Техника из-за заносов не едет, запущенный 11 января трамвай сошел с рельсов первой тележкой.