В Донецкой области автобус столкнулся с легковушкой: Трое погибших (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) в результате ДТП погибли трое граждан, еще двое –госпитализированы. Об этом сегодня, 12 января, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

По предварительным данным – водитель авто ВАЗ не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом «Старый город - Малотарановка». Семья из трех человек погибла на месте, водитель и еще одна пассажирка – в больнице. По факту возбуждено уголовное производство.

«Авария произошла сегодня, около 11:00. 61-летний водитель авто ВАЗ 2110 не справился с управлением транспорта, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с общественным автобусом. В результате 3 пассажира легковушки погибли на месте. Еще одна пассажирка доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии, водитель получил телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что мужчина не выбрал безопасный скоростной режим.

20 пассажиров маршрутного такси не пострадали.