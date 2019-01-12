Пособие по безработице с 1 января: каких выплат ждать украинцам. Новости

В Украине с января 2019 года размер пособия по безработице увеличился с учетом страхового стажа и заработной платы до 1630 грн. Ранее размер пособия составлял 1440 грн. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Для тех, кому выплаты назначаются без учета зарплаты и страхового стажа, пособие по безработице составит 610 грн. До этого украинцы получали 544 грн, а последний раз размеры пособия по безработице меняли в декабре 2017-го.

Максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Кроме того, выплаты по безработице нельзя получать более 360 дней в течение двух лет.

Напомним, на Донетчине растет число вакансий и сокращается безработица.

Как ранее сообщалось, в Донецкой области за 3 года планируют создать более 45 тыс. рабочих мест, обеспечить трудоустройство более 95 тыс. человек.