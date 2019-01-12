На Луганщине задержали танкиста «ЛНР». Новости

Сегодня, 12 января, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Старобельского отдела Национальной полиции Украины задержали танкиста «ЛНР». Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что житель села Верхняя Покровка с октября 2015 по декабрь 2015 участвовал в незаконных вооруженных формированиях, а именно находился в 54-й танковой бригаде в должности механика-водителя, а также нес службу на блок-посту, который находился в с. Металлист Луганской области.

Получено признание, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Предварительная правовая квалификация уголовного преступления ч. 1 ст. 260 УК Украины (Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности).

Проводится проверка.