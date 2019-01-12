В Северодонецке женщина отправила в реанимацию своего собутыльника. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) полицейские задержали женщину за совершение тяжкого преступления. Об этом сегодня, 12 января, сообщает Главное управление Национальной полиции Луганской области.

В Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение от врачей скорой медицинской помощи о госпитализации в реанимационное отделение 24-летнего мужчины. У пострадавшего диагностировано проникающее резаное ранение с повреждением жизненно важных органов.

Немедленно в медицинское учреждение и вероятное место совершения преступления прибыли следственно-оперативные группы, эксперты, были ориентированы патрульные наряды и наряды УПП в Луганской области.

В результате комплексной отработки, полицейские установили события, которые предшествовали преступлению, а именно: около обеда 22-летняя женщина пригласила к себе в гости потерпевшего, с которым употребляла спиртные напитки. Позже, между хозяйкой и гостем произошел конфликт, в результате которого женщина схватила со стола нож и ударила своего оппонента.

Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». С места совершения правонарушения изъяты вещественные доказательства, установлены свидетели происшествия. Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.