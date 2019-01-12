В Горловке на рынке рухнула секция крыши (Фото). Новости

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Горловке (Донецкая обл.) сегодня, 12 января, ночью под тяжесть снега упала крыша на торговых рядах. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«Горловка. Центральный рынок. Сегодня ночью от тяжести снега обрушилась тентованная секция. Повезло что это произошло не днем, потому что суббота и там всегда много людей. Остальную конструкцию повело, торговать там запретили», – говорится в сообщении.

Также в социальных сетях опубликовано фото.

Напомним, в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) сегодня, 11 января, обрушился металлический навес торговых рядов на территории «Красного рынка» по всей площади 23 торговых мест. Есть пострадавшие.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» из-за аварийного состояния металлоконструкций и снеговой нагрузки обрушилось свыше 3 тыс. кв. метров кровли на прокатном стане № 390 Макеевского металлургического комбината. А в Харцызске из-за снега рухнул козырек подъезда.