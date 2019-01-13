Сводка из зоны ООС за 12 января: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня. Ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник открывал огонь из БМП-1 по позициям Объединенных сил в районе поселка Новотошковское, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Вольный и из гранатометов и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка на донецком направлении.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

В «ЛНР» сообщили о двух случаях нарушения режима тишины. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий и села Калиново. Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов АГС.

В «ДНР» заявили об обстрелах Донецка (Вольво-Центр, пос. ш-ты Трудовская ), Спартака, Александровки, Зайцево южное: применялись СПГ-4, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.