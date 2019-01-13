Сводка из зоны ООС за 12 января: Версии сторон конфликта. Новости

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Сводка из зоны ООС за 12 января: Версии сторон конфликта

13.01.19 09:06dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня. Ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник открывал огонь из БМП-1 по позициям Объединенных сил в районе поселка Новотошковское, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Вольный и из гранатометов и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка на донецком направлении.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

В «ЛНР» сообщили о двух случаях нарушения режима тишины. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий и села Калиново. Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов АГС.

В «ДНР» заявили об обстрелах Донецка (Вольво-Центр, пос. ш-ты Трудовская ), Спартака, Александровки, Зайцево южное: применялись СПГ-4, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. 

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