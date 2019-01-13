БПЛА ОБСЕ обнаружил признаки военного присутствия в зоне безопасности. Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружил признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. Об этом говорится в отчете Миссии.

В подконтрольных украинскому правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал:

• 2 бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2) к юго-западу от Катериновки;

• 3 боевые бронированные машины (одну БМП-1 и две типа БМП), 2 бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2), еще 1 боевую бронированную машину (ББМ) и 1 бронетранспортер (МТ-ЛБ) возле н. п. Крымское (42 км к северо-западу от Луганска).

• 2 боевые бронированные машины (одну БМП-2 и одну типа БМП), 1 бронированную разведывательную машину (БРМ-1К) и 1 ББМ около н. п. Новотошковское (53 км к западу от Луганска);

• 2 БМП-1 вблизи н. п. Причепиловка (50 км к северо-западу от Луганска);

• 4 ББМ возле н. п. Орехово (57 км к северо-западу от Луганска).

• 2 боевые бронированные машины (одну БМП-1 и одну неустановленного типа) около Золотого-2 (Карбонита);

• 2 БМП-2 в районе н. п. Нетайлово (22 км к северо-западу от Донецка);

• 4 БТР (два БТР-70 и два БТР-80) вблизи н. п. Волноваха (53 км к югу от Донецка).

В неподконтрольных украинскому правительству районах мини-БПЛА СММ выявил:

• 6 БМП-1, 1 МТ-ЛБ и 1 бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БТС-4А) возле Софиевки;

• 1 ББМ в районе н. п. Смелое (31 км к северо-западу от Луганска);

• 4 ББМ вблизи н. п. Сентяновка (быв. Фрунзе, 44 км к западу от Луганска); и

• 2 ББМ неподалеку от н. п. Калиново-Борщеватое (61 км к западу от Луганска).

• 1 БМП-1 возле Смелого.