Четыре года трагедии под Волновахой: Что известно, и когда будут наказаны виновные. Новости

Ровно четыре года назад, 13 января 2015 года, рейсовый автобус «Донецк-Златоустовка» с 40 мирными гражданами на борту остановился на пункте пропуска Бугас под Волновахой для прохождения проверки. В 14:25 вокруг блокпоста начали падать снаряды, пишет «Сегодня»..

Как позже было установлено, обстрел осуществляли 3 БМ-21 «Град», которые выпустили 88 снарядов. Один из них взорвался в 12 метрах от автобуса. По направлениям и углу вхождения снарядов в почву экспертами уже точно установлено расстояние – 19 километров, и место, из которого велся обстрел – район северо-восточной окраины города Докучаевск, который контролируется незаконными вооруженными формированиями. Погибли 12 человек, еще 18 были ранены.

Ход расследования

19 января 2015 года «главе ДНР» Александру Захарченко выносят подозрение в деле о теракте под Волновахой. Тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что «Захарченко будет задержан украинским или международным правосудием».

Тогда же Генеральная прокуратура Украины отчиталась о передаче документов, касающихся Александра Захарченко, в международную полицию Интерпол. Однако Интерполом Захарченко в розыск объявлен не был. Тогда же глава СБУ сообщил о том, что теракт был спланирован и незаконные вооруженные формирования, которые осуществляли атаку на блокпост, знали о том, что там находятся мирные жители.

Личности людей, причастных к теракту, установили спустя два года. 9 марта 2017 года заместитель начальника главного следственного управления СБУ Виталий Маяков сообщил новые детали происшествия. Местом, откуда велся огонь, назвали Докучаевск неподконтрольный украинскому правительству. Таким образом установлено, что обстрел велся с расстояния в 20 километров.

Подозрение почтой отправили двоим – гражданину Украины Юрию Шпакову и полковнику вооруженных сил России Анатолию Синельникову.

По версии ГПУ, Шпаков в инциденте был исполнителем, Синельников же руководил действиями подчиненного. На момент сообщения о подозрении, оба были вне досягаемости правоохранителей – один на неподконтрольной части Донбасса, второй в России.

«Другая часть (материалов – прим.) была направлена нашей украинской делегации, которая в настоящее время находится в Гааге, в международном суде ООН, как доказательная база российской агрессии против Украины. Также эти материалы будут направлены в прокуратуру международного уголовного суда ООН», – сказал первый зам генпрокурора Дмитрий Сторожук.

В январе 2017-го Украина обратилась в Международный суд ООН с целью привлечь Россию к ответственности за терроризм, дискриминацию во время ее незаконной агрессии против Украины. Среди перечисленных в документе терактов был и теракт под Волновахой. По состоянию на 2018-й иск против России состоит из 29 томов, и насчитывает 17,5 тыс. страниц. Эксперты прогнозируют, что из-за внушительного объема дела результатов в этом году еще ждать рано.

Реакция на произошедшее

В социальных сетях сразу после трагедии запустили флешмоб, который повторял идею французской акции в память о погибших работниках журнала Charlie Hebdo. Были и традиционные акции памяти. К примеру, в Киеве на минуту остановилось метро, а в Днепре прошел марш «Волноваха – это я». Акция солидарности состоялась и в Москве, где ее попытались сорвать, и в Соединенных штатах, возле украинского посольства в Вашингтоне.

В день трагедии, вечером 13 января президент Украины Петр Порошенко в своем обращении к украинскому народу назвал расстрел редакции журнала в Париже и ракетный удар под Волновахой событиями одного ряда. Президент высказал соболезнования родным и близким погибших и возложил ответственность за произошедшее на незаконные вооруженные формирования «ДНР». Секретарь СНБО Александр Турчинов назвал теракт под Волновахой «свидетельством звериной сущности российской политики».

В Европейском союзе высказали поддержку семьям погибших и напомнили о необходимости прекращения огня. Мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине выступила с предложением создать совместный орган с участием Украины, ОБСЕ, России и «ДНР» для расследования обстрела автобуса под Волновахой.

«Естественно, что эти следственные действия будут проводиться параллельно тому криминальному расследованию, которое должно быть инициировано правительством Украины», – заявил тогда замглавы миссии Александр Хуг.

Представитель госдепа США Мэри Харф возложила ответственность за произошедшее не незаконные вооруженные формирования, осудив их также за атаки на Донецкий аэропорт.

Будут ли наказаны виновные

В четвертую годовщину теракта под Волновахой ряд военных преступлений против мирных граждан остаются нераскрытыми, а спустя время и забытыми, несмотря на изначально высокое внимание общества к произошедшему. Единственное исключение – крушение Boeing MH17, расследование по которому остается на слуху. Этот феномен эксперты объясняют трагической случайностью, по которой многие страны оказались привлечены к конфликту.

«Мировое сообщество обратило внимание по понятным причинам – потому что при катастрофе МН17 убили граждан различных, достаточно влиятельных стран. Расследование с задействованием структур нескольких стран мира длилось несколько лет, пока суд не начался. Были убиты граждане этих стран, поэтому государства активно участвовали в расследовании. Ожидать, что мировое сообщество будет давить на Россию, или тем более на сепаратистов? На сепаратистов у них нет инструментов давления, только через Россию. Но, на мой взгляд, это маловероятно», – рассказывает политолог Владимир Фесенко.

К тому же, в условиях военных действий сомнительна и возможность проведения полноценных следственных действий.

«Главная ответственность за установление виновных и сбор доказательств на наших правоохранительных органах. Но у них тоже возможности ограничены. Ожидать, что за нас кто-то сделает эту работу или привлечет к ответственности этих людей? Ну, это вряд ли когда-то случится. Здесь главную роль должны играть наши правоохранительные органы, в том числе речь может идти и об институте заочного правосудия. Не обязательно ждать, когда эти люди попадут в руки наших правоохранителей, приговор может быть вынесен заочно. Сейчас возможность для этого есть», – говорит эксперт.