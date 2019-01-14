Представитель Украины в ООН рассказал о реформе организации. Новости

В ООН для эффективного противодействия современным мировым угрозам нынешний генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с 2017 года начал проводить реформу, результаты которой уже есть. Об этом рассказал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в своей статье для издания «Зеркало недели».

«Она охватывает три направления: усиление превентивной дипломатии в целях предотвращения конфликтов и обеспечения устойчивого мира; реорганизация системы ООН для достижения целей устойчивого развития – повестка дня 2030; административная реформа, включая частичное изменение структуры секретариата ООН, укрепление управления кадровой политикой, просмотр систем бюджетирования, планирования финансов и закупки», – сообщил Ельченко.

По его словам, процесс реформирования ООН рассчитан на несколько лет, но основные элементы новой реформы организации начали работать уже с 1 января 2019 года.

«В структуре секретариата ООН создано новое подразделение – Департамент политических и миротворческих дел. Он будет заниматься вопросами предотвращения и разрешения конфликтов, электоральной поддержки, поддержания устойчивого мира и деятельности политических миссий ООН. Основной акцент будет делаться на раннем реагировании и мобильности ресурсов», – отметил представитель Украины при ООН.

«Другой новой структурной единицей стал Департамент операций мира, который будет заниматься деятельностью нынешних операций ООН по поддержанию мира (сейчас их насчитывается 14 на 4 континентах), а также реагировать на новые конфликтные ситуации. По замыслу авторов реформы, два новых департамента сформируют так называемый "мозговой центр" ООН, где одно "полушарие" будет отвечать за анализ и стратегическое планирование, а другое – за непосредственное реагирование в зонах активных конфликтов. При этом обновленные структуры должны устранить фрагментацию в своей деятельности», – рассказал Ельченко.

Он отметил, что своеобразным институциональным «хребтом» должен стать Департамент менеджмента, стратегии, политики и соблюдения норм ООН. Кроме того, в рамках реформирования ООН в 2017 году заработала еще одна новая структура – Бюро ООН по борьбе с терроризмом, которое объединило разбросанные по всей системе старые подразделения.

«Запланированная реформа должна коснуться и оптимизации системы персонала ООН, численность которого сейчас впечатляющая, – 38,1 тыс. человек, в том числе 18,2 тыс. задействованных в полевых операциях. И хотя потребность в таких масштабных ресурсах для деятельности ООН на местах можно понять, остается много вопросов к эффективности 20-тысячной армии работников секретариата ООН. Только в Нью-Йорке их насчитывается 6,4 тыс.! Кстати, всего в системе ООН Украина представлена 196 лицами: 75 – в секретариате, 25 – в полевой службе, 96 – в категории общего обслуживания», – сообщил дипломат.

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