Выборы президента Украины: Как проголосовать, имея прописку на неподконтрольном Донбассе. Новости

В Украине стартовала предвыборная кампания. При желании участвовать в выборах президента смогут и жители временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса. Для этого нужно будет приехать в подконтрольные Киеву города и районы. Для жителей Луганской и Донецкой областей, а также Крыма существует процедура временного изменения адреса голосования, пишет «Радио Свобода».

В первую очередь, для того, чтобы проголосовать на выборах президента 31 марта, имея прописку на неподконтрольных территориях, нужно определиться, в каком городе или районе вы собираетесь голосовать. В каждом городе и районе есть отделы реестра избирателей. Их список есть на сайте государственного реестра избирателей. Нужно прийти в отдел с паспортом, написать заявление и получить удостоверение, в котором указан избирательный участок, на котором можно будет проголосовать.

Можно ли изменить адрес голосования, если человек уже прошел процедуру в одном городе, но хочет голосовать в другом?

Это возможно. Однако для этого нужно сначала аннулировать свое удостоверение в первом городе и только после этого подавать заявление в другом. «Например, у человека есть родственники в Северодонецке и Сватово. Если он сегодня пришел и определил свой избирательный адрес в Северодонецке, то он не сможет завтра сделать все то же самое в Сватово. Если он все сделал в Северодонецке, но волею судьбы в день голосования он будет в Сватово, то ему нужно будет сначала приехать в Северодонецк и сделать процедуру, обратную изменению избирательного адреса, и только тогда обратиться в Сватовский отдел», – рассказала начальник Северодонецкого отдела реестра избирателей Елена Ткаченко.

Когда можно обращаться в отделы реестра для временного изменения адреса голосования?

Обращаться в отделы реестра можно уже сейчас. Прием заявлений стартовал вместе с предвыборной кампанией 31 декабря. Прекращается прием заявлений за 5 дней до голосования. Временный адрес голосования меняется на весь период избирательного процесса, то есть до момента, пока Центральная избирательная комиссия не огласит победителя на выборах.

В Северодонецком отделе реестра избирателей порекомендовали не затягивать с подачей заявлений, чтобы в последний момент избежать очередей.

Проголосовать не по месту регистрации могут и жители других регионов. Только для этого при написании заявления нужно, помимо паспорта, предоставить документ, подтверждающий необходимость временной смены места голосования. Например, справку с места работы, университета, договор аренды жилья в другом городе и прочее.

Напомним, 31 декабря в Украине стартовала президентская избирательная кампания. Выборы намечены на 31 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что ЦИК на своем заседании утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года. Также 5 сентября 2018 года ЦИК упростила порядок временного изменения места голосования избирателя для переселенцев. Избиратели, избирательный адрес которых находится на неподконтрольных территориях в Донецкой и Луганской областях, могут не прилагать к заявлению, которое подается в отделение Государственного реестра избирателей, документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования.

Историю о том, как переселенка получила удостоверение для голосования на президентских выборах, читайте здесь.

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