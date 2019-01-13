Луганщина: В пограничном с Россией поселке на пожаре погибли два человека (Фото). Новости

В поселке Меловое (Луганская обл.), разделенном российско-украинской границей, на пожаре в частном доме погибли два человека. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Луганской области на своей странице в Facebook.
«12 января 2019 в 17:20 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: пгт. Меловое, ул. Центральная. Немедленно к месту вызова были направлены дежурный караул на двух пожарных автоцистернах в составе восьми человек личного состава», – говорится в сообщении.
По прибытию на место происшествия было подтверждено возгорание жилого дома. Во время тушения были обнаружены два тела без признаков жизни.
Пожар был локализован в 17:49, а в 18:54 – ликвидирован.
Специалистами выясняются причины и обстоятельства возникновения пожара.
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