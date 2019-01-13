Переселенцам и жителям неподконтрольного Донбасса: Как получить помощь при рождении ребенка, если пропущены сроки. Новости

В Украине действующим законодательством предусмотрено, что обратиться за назначением пособия при рождении ребенка нужно в течение 12 месяцев после рождения малыша. При этом, если выплата помощи была прекращена, за возобновлением также нужно обратиться с письменным заявлением в течение 12 месяцев после прекращения. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и жители временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса очень часто сталкиваются с проблемой пропущенных сроков. Если сроки пропущены, то единственным выходом из ситуации является обращение в суд. Об этом сообщает Общественная организация «Донбасс-SOS».

Так, 2 октября 2018 года Верховный суд Украины (ВСУ) вынес решение по делу № 495/3711/17 о признании противоправным решения об отказе в назначении пособия при рождении ребенка, об обязательстве назначить и выплатить пособие при рождении ребенка. «Если кратко, Верховный суд пришел к выводу, что помощь при рождении ребенка по своей природе является помощью самому ребенку, а не его родителям. Невозможность своевременного обращения одним из родителей в орган, осуществляющий назначения помощи при рождении ребенка, приводит к нарушению интересов ребенка», – рассказали правозащитники.

Согласно обстоятельствам дела ребенок родился 12 июля 2014 в городе Керчь Автономной Республики Крым. Истец является ВПЛ. На основании решения суда об установлении факта рождения ребенка на временно неподконтрольной территории Украины выдано свидетельство о рождении от 1 апреля 2016 года. 12 апреля 2016 истец обратилась в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) с заявлением о назначении пособия.

Ответчик отказал, сославшись на то, что от рождения ребенка прошло более 12 месяцев, в течение которого истец имел право на обращение для получения вышеупомянутой государственной социальной помощи (п. 12 Порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми, утвержденного постановлением КМУ от 27 декабря 2001 №1751), а также указал на пропуск срока обращения в суд по обжалуемому решению, принятому 4 ноября 2016 года, а с иском она обратилась более чем через полгода – 18 мая 2017 года.

Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили. ВСУ согласился с выводами судов нижестоящих инстанций, которые исходили из того, что истец объективно не имел возможности соблюсти срок обращения для получения соцпомощи вследствие рождения ребенка на временно непокдонтрольной территории, на которой не действовали органы государственной власти Украины. Также суд признал безосновательными доводы относительно пропуска сроков обращения в суд ввиду того, что ответчик не представил доказательств получения в определенный срок истцом его решения.

ВСУ в составе коллегии судей Кассационного административного суда отметил, что истцом заявлен иск фактически в интересах ребенка для его надлежащего материального обеспечения. Ребенок должен быть обеспечен возможностью осуществления его прав, установленных Конституцией Украины, Конвенцией о правах ребенка, другими международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины (ч. 7 ст. 7 Семейного кодекса Украины).

Согласно Конвенции о правах ребенка (п. 1 ст. 3) во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка (постановление ВСУ от 14 февраля 2018 года по делу № 591/610/16-а).

Как объясняют правозащитники, решение ВСУ имеет значение при рассмотрение дела в суде, но не вносит изменения в законодательства.

Согласно ст. 242 Кодекса административного судопроизводства при выборе и применении нормы права к спорным правоотношениям суд учитывает выводы по применению норм права, изложенные в постановлениях ВСУ. Вместе с этим, указанными нормами предусмотрены определенные ограничения, которые касаются срока подачи заявления о назначении выплаты помощи.

Суд также отмечает, что истец в полной мере выполнила требования, установленные Законом для инициирования рассмотрения вопроса о назначении пособия. При этом заявленный иск фактически в интересах ребенка для его надлежащего материального обеспечения.

Истец по объективным причинам не могла обратиться к ответчику с соответствующим заявлением, поскольку вопреки своей воле вынуждена была менять место жительства вследствие проведения на востоке Украины боевых действий, переезд на постоянное место жительства в Бахмут (до переименования Артемовск, Донецкая обл.), где и получила статус ВПЛ.

Правозащитники проанализировали это и другие судебные решения и выделили несколько ключевых моментов, на которые суд обращает внимание при вынесении решения:

когда был рожден ребенок и когда было получено свидетельство о рождении ребенка;

выезжали и могли ли выехать родители (один из них) с временно неподконтрольной территории в течении 12 месяцев с даты рождения ребенка;

когда была оформлена справка переселенца (в течение 12 месяцев или позже).

«Учитывая эти и другие обстоятельства, суд зачастую отмечает, что истцы по объективным причинам не могли обратиться с заявлением о назначении помощи при рождении ребенка, поскольку вопреки своей воле вынуждены была менять место жительства вследствие проведения на востоке Украины боевых действий», – объяснили в общественной организации.

Также правозащитники обращают внимание, что орган социальной защиты населения в своих возражениях довольно часто ссылается на то, что законом не запрещено подавать заявление о назначении помощи при рождении ребенка в электронной форме. Например, в некоторых решениях указано, что ответчик подал возражения (отзыв на исковое заявление), в котором указал, что «законом не запрещено представление лицом, имеющим право на помощь при рождении ребенка, заявления в электронной форме. Однако с таким заявлением истец к ответчику не обращалась». «По состоянию на сегодня суд не берет во внимание такой аргумент, но со временем может все измениться. Так как электронные сервисы развиваются очень быстро, и для получения к ним доступа и подачи заявлений совершенно не имеет значение ваше территориальное нахождение (будь-то временно оккупированная территория или другое государство). Поэтому лучше позаботиться обо всем заранее», – отмечают правозащитники.

«Таким образом, судебная практика отражает позитивную тенденцию решения исков о назначении помощи по рождению ребенка по истечению 12 месяцев. Но у каждого ситуация индивидуальная, поэтому рекомендуем предварительно обращаться за консультацией к юристу», – резюмировали в общественной организации.

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