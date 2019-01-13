В Украине нет системного подхода в предоставлении реабилитации лицам, пострадавшим от войны на Донбассе. Новости

В Украине отсутствует системный подход в предоставлении реабилитационных услуг лицам, потерявшим здоровье в результате российской вооруженной агрессии против Украины, но формально не признанным лицами с инвалидностью. Об этом говорится в отчете, подготовленном Украинским Хельсинским союзом по правам человека (УХСПЧ), сообщает пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Так, в секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека с участием представителей центральных органов исполнительной власти, международных и общественных организаций состоялась презентация и обсуждение аналитического обзора, подготовленного УХСПЧ на тему: «Реабилитация жертв войны. Предлагает ли государство что-то кроме установления инвалидности и костылей?».

Отмечается, что система реабилитации лиц, утративших здоровье в результате российской агрессии в Украине, до сих пор не налажена, несмотря на инициативы, предложенные центральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. Поэтому перед отечественной системой реабилитационных услуг встали новые задачи по оказанию помощи таким лицам.

Планируется, что по результатам встречи будут сформированы рекомендации по решению этой проблемы, которые будут направлены в центральные органы исполнительной власти. «Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова призывает центральные органы исполнительной власти консолидировать усилия и ввести в Украине действенную систему предоставления услуг по реабилитации лиц с инвалидностью, включая все категории уязвимых лиц», – подытожили в пресс-службе.

Напомним, в Украине нет единой статистики о пострадавших вследствие боевых действий гражданских лицах. При этом такая статистика помогла бы оценить государству, сколько ресурсов и специалистов требуется направить на реабилитацию.

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