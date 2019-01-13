Ситуация в пунктах пропуска утром 13 января: Проезда ожидали 235 авто. Новости

Сегодня утром, 13 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 января через КПВВ последовало 31,3 тысячи человек и 3,7 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 7575 человек и 870 транспортных средств;

«Марьинка» – 6930 человек и 1125 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 6520 человек и 1150 транспортных средств;

«Гнутово» – 2760 человек и 585 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 7545 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд перед КПВВ находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 40/60;

«Марьинка» – 20/40;

«Новотроицкое» – 20/30;

«Гнутово» – 15/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

Анна: «8:41. Машин примерно около 40 там, где талоны дают. Двигается очередь очень медленно, примерно по машине в пол часа»;

Ваня: «8:57. По состоянию на 9:45 (мск) на блокпосту 210 автомобилей, 45 автобусов, до 250 человек пешей очереди».

КПВВ «Новотроицкое»:

Ваня «5:54 Еленовка. 5:30 по украинскому времени стали на третьем туалете. Машины прибывают. Льгота прет»;

Олег: «6:48 Еленовка из Донецка до поворота»;

Татьяна: «9:21. На Новотроицком сразу на поверку, в сторону Донецка».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.