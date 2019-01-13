Водоснабжение Торецка: Ремонтники идут в «красную зону». Новости

Бригада Горловского подразделения КП «Вода Донбасса» обследовала участок водопровода со стороны Горловки – повреждений не обнаружено. Об этом сообщил заместитель руководителя военно-гражданской администрации города Сергей Винник.

По его словам, сегодня, 13 января, в сопровождении группы разминирования и ОБСЕ представители Часовоярского подразделения КП «Вода Донбасса» планируют выйти на обследование участка водопровода в «красную зону» со стороны Торецка.

«Надеюсь, ничто этому не помешает. СЦКК подтвердил, что сейчас действует режим «тишина», который был предоставлен в декабре 2018 года. С 18:00 автоцистерны ГСЧС начнут возить воду на котельные», – отметил он, призвав жителей не сливать воду из систем отопления.

Как сообщалось ранее, с 12 января, вероятно, из-за повреждения водопровода Горловка-Торецк, вода в городской резервуар не поступает. Город остался без водоснабжения. В нем проживает более 42 тысяч человек.

Напомним, 16 декабря, в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, был поврежден водопровод «Горловка – Торецк». Из-за увеличения потерь воды на водопроводе «Горловка – Торецк» была остановлена подача воды на прифронтовой Торецк и близлежащие населенные пункты. 17 декабря было проведено заседание местной комиссии ТЭБ и ЧС, принято решение об открытии чрезвычайной ситуации местного уровня. Жителей города просили не делать забор воды из системы центрального отопления, даже в ситуации отсутствия водоснабжения. Без централизованного водоснабжения находились 42 813 жителей. 18 декабря для возможности обследования поврежденного в результате обстрела водопровода «Горловка – Торецк» были получены гарантии с противоположной стороны.

Позже стало известно, что. Авария на участке водопровода «Горловка – Торецк», поврежденного в результате обстрела, ликвидирована, а заполнение водопровода для подачи воды на город Торецк началось 21 декабря в 16:30.

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