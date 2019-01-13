В «ДНР»: В Харцызске от снега и наледей обвалился козырек подъезда. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Харцызске (Донецкая обл.) произошло обрушение козырька подъезда. Об этом сегодня, 13 января, сообщает «МЧС ДНР».

Инцидент произошел на ул. Октябрьской в пятиэтажном жилом доме. Спасатели убрали строительные элементы козырька, упавшего вследствие схода с кровли снега и заблокировавшего дверь в подъезд дома.

Напомним, в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) 11 января, обрушился металлический навес торговых рядов на территории «Красного рынка» по всей площади 23 торговых мест. Есть пострадавшие.

Также в «ДНР» из-за аварийного состояния металлоконструкций и снеговой нагрузки обрушилось свыше 3 тыс. кв. метров кровли на прокатном стане № 390 Макеевского металлургического комбината. Кроме того, в Горловке 12 января ночью под тяжесть снега упала крыша на торговых рядах, в Ясиноватой – обвалилась кровля в пятиэтажке, а 11 января в Донецкае обвалился козырек трамвайной остановки.

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