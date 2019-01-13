Вступительная кампания-2019: Что изменится для абитуриентов (Инфографика). Новости

В Украине до вступительной кампании в высшие учебные заведения еще далеко, но с другой стороны, те, у кого есть планы получить диплом, должны уже сегодня знать, с чем им предстоит столкнуться. В конце прошлого года Министерство образования утвердило новые правила приема в вузы. В чем они заключаются, проанализировало «Слово і діло».

Так, по состоянию на 2019 год в Украине насчитывается 652 вуза (для сравнения в 2013/2014 учебном году их было 803), больше всего их в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях. В Донецкой области – 28, в Луганской – 12.

Чтобы поступить в один из них абитуриенты теперь должны подавать заявление в электронной форме. С 1 июля стартует регистрация электронных кабинетов и загрузка необходимых для поступления документов, а с 10 июля начнется прием документов. Тем, кто поступает на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов, заявление можно подать до 16 июля, для поступающих на основе результатов Внешнего независимого оценивания (ВНО) – до 22 июля.

Если абитуриент рассчитывает поступить на бюджет, то может подать не больше 7 заявлений на 4 специальности. Для желающих учиться на контрактной основе ограничений нет.

Кроме того, с этого года заработает механизм первоочередного зачисления тех абитуриентов, которые готовы после окончания учебы не менее трех лет отработать в сельской местности. Это касается медицинских и педагогических вузов. Также расширили льготы для участников всех боевых действий.

Изменения коснулись и проходных баллов для поступления. Теперь минимум – это 150 баллов для специальностей «Стоматология», «Медицина», «Педиатрия» и 130 для «Фармация, промышленная фармация», «Право», «Публичное управление и администрирование», «Международные отношения».

Для поступления на бакалавра в вузах будут принимать сертификаты ВНО 2017, 2018 и 2019 годов, кроме иностранных языков (по ним только сертификаты 2018/2019).

Обнародовать списки рекомендованных к поступлению на бюджет абитуриентов должны не позднее 26 июля. Кто поступил на контракт, узнает об этом не раньше 1 августа.

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Как сообщалось ранее, жители временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма, могут воспользоваться дополнительными условиями регистрации и участия таких граждан во Внешнем независимом оценивании (ВНО).

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