На Донетчине в гараже обнаружили арсенал боеприпасов (Фото). Новости

В поселке Чунишино (Покровский р-н, Донецкая обл.) полицейские изъяли арсенал боеприпасов. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

«Получив оперативную информацию, правоохранители Покровского отдела полиции провели санкционированный обыск домовладения и прилегающей территории в с. Чунишино. В гараже полицейские обнаружили 4 гранаты Ф-1, 6 гранат РГД-5, 4 снаряда БМП, мину 82 калибра и 240 патронов различного калибра», – говорится в сообщении.

Установлено, что взрывоопасные предметы в арендованном помещении прятал 42-летний житель Николаевской области. «Хозяйка гаража даже не догадывалась, что у нее "под боком" хранится такой опасный арсенал», – отметили в полиции.

Боеприпасы были изъяты и направлены на исследование.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Продолжается досудебное расследование.

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