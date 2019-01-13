Абитуриентам неподконтрольного Донбасса упростили условия участия в ВНО-2019. Новости

Жители временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма, могут воспользоваться дополнительными условиями регистрации и участия таких граждан во Внешнем независимом оценивании (ВНО). Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

«Учитывая ситуацию, которая представляет угрозу для жизни и здоровья жителей Крыма и отдельных регионов Донбасса, Министерством образования и науки Украины, а также Украинским центром оценивания качества образования созданы дополнительные условия регистрации и участия таких граждан во Внешнем независимом оценивании», – говорится в сообщении.

Так, участники Антитеррористической операции (АТО), лица, проживающие в аннексированном Крыму, или на территории Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, смогут зарегистрироваться для участия в ВНО с 5 февраля до 25 марта 2019 года, а также с 3 по 20 мая 2019 года (для участия в дополнительной сессии).

Дополнительная сессия ВНО будет проведена с 26 июня до 12 июля 2019 года.

«Только граждане с неконтролируемых территорий, которые не имеют возможности отправить документы для регистрации по почте, должны в установленный срок направить скан-копии фотографии и других необходимых документов на электронный адрес соответствующего регионального центра», – отмечается в сообщении.

Если лицо не может указать адрес в Украине для получения почтового сообщения, информация о результатах регистрации направляется на его электронный адрес. В таком случае сертификаты ВНО хранятся в региональном центре. Их можно забрать в любое удобное время или получить непосредственно в пункте проведения внешнего оценивания во время прохождения первого тестирования.

Для участия в ВНО выпускникам, проживающим на неподконтрольных украинской власти территориях, достаточно быть зачисленным по любой форме обучения (дневная, вечерняя, дистанционная, экстернат и т.п.) в общеобразовательном учреждении на территории Украины.

Как сообщалось ранее, регистрация участников на пробное ВНО в Украине, в том числе на Донбассе, будет проходить с 8 по 31 января, а пробное тестирование состоится 16 и 23 марта.

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