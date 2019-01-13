Как в Краматорске решают проблему с жильем для переселенцев (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) кроме 200 тысяч местных жителей официально зарегистрировано 47 тысяч переселенцев. В городском совете приводят данные о 26 тысячах зарегистрированных переселенцев-пенсионеров, и только 14 тысяч из них получают пенсию.

После того, как город стал областного значения, аренда недвижимости здесь подорожала. Теперь квартиры в Краматорске стоят от 3-х тыс. грн.

По словам заместителя Краматорского городского головы Юрия Люльки, самая главная проблема для переселенцев в городе – отсутствие жилья. «Город по своим бюджетным возможностям не в состоянии обеспечить переселенцев жильем. Для этого нужна государственная программа, а ее нет или она не работает», – сказал он.

Частично жилищный вопрос местные власти пытаются решить за счет средств Европейского Союза. Город получил грант – 1,85 млн евро. Из этой суммы власти потратили средства на замену системы очистки воды гипохлоритом натрия и обучение 172 переселенцев с целью адаптировать их к местному рынку труда. В городском совете говорят, что переселенцев учили ведению бухгалтерского учета (30 человек), основ реабилитации и оздоровительного массажа (20), бизнес-планированию, предпринимательской деятельности (40), управлению проектами (10). Кроме этого, обучили на портных (8), парикмахеров (20), визажистов (10) и мастеров ногтевого сервиса (15).

Одновременно из гранта ЕС 1,1 млн евро Краматорск потратил на реконструкцию трех общежитий для самых уязвимых категорий переселенцев.

Так, недавно завершили работы в ранее законсервированном общежитии на улице Уральской, 5. Его переоборудовали на малосемейные квартиры. В каждой есть санузел, кухня и одна комната. На первом этаже две квартиры обустроили для людей с инвалидностью.

Городская комиссия с участием общественности принимает документы от желающих и принимает решение о временном предоставлении социального жилья семьям переселенцев. На такую ​​квартиру могут претендовать семьи, где доход на одного члена семьи меньше прожиточного минимума.

Как сообщила руководитель грантового проекта ЕС «Обеспечение жилищными условиями наиболее уязвимых ВПЛ и жителей Краматорска, которые оказались под влиянием конфликта» Наталия Капуста, комиссия заселила около 230 человек. «Она не одобрила лишь 10% от поданных заявлений, потому что доход семей позволял им арендовать помещение в городе самостоятельно. Переселенец сдавал справку от миграционной службы о пересечении границ, из которой видно, где человек находится больше – на подконтрольной или на оккупированной территории. Кроме этого, переселенцы представляют справку о доходах, справку из реестра прав недвижимости, чтобы комиссия увидела, есть ли жилье у семьи на подконтрольной территории», – рассказала она.

По ее словам, с жильцами общежития заключают договоры на полгода. В городском совете уверяют, что переселенцы могут продлить договор, если подтвердят свое финансовое положение. Коммунальные услуги они оплачивают самостоятельно. Но на всех социальных квартир не хватит, так как всего их в трех общежитиях – 85.

Как сообщалось ранее, в Краматорске новое общежитие для переселенцев на улице Уральской, 5 встретило новоселов текущей крышей.

Кроме того, большие нарекания со стороны новоселов были и к качеству ремонта в общежитии для переселенцев на улице Назаренко, 3, где стены практически сразу после вселения стал разъедать грибок. Напомним, 4 июня 95 переселенцев получили новое жилье на улице Назаренко, 3. Бывшее общежитие отремонтировали и обустроили там 25 однокомнатных и 7 двухкомнатных квартир.

Источник: Центр информации о правах человека

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