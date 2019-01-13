Как в Краматорске решают проблему с жильем для переселенцев (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) кроме 200 тысяч местных жителей официально зарегистрировано 47 тысяч переселенцев. В городском совете приводят данные о 26 тысячах зарегистрированных переселенцев-пенсионеров, и только 14 тысяч из них получают пенсию.
После того, как город стал областного значения, аренда недвижимости здесь подорожала. Теперь квартиры в Краматорске стоят от 3-х тыс. грн.
По словам заместителя Краматорского городского головы Юрия Люльки, самая главная проблема для переселенцев в городе – отсутствие жилья. «Город по своим бюджетным возможностям не в состоянии обеспечить переселенцев жильем. Для этого нужна государственная программа, а ее нет или она не работает», – сказал он.
Частично жилищный вопрос местные власти пытаются решить за счет средств Европейского Союза. Город получил грант – 1,85 млн евро. Из этой суммы власти потратили средства на замену системы очистки воды гипохлоритом натрия и обучение 172 переселенцев с целью адаптировать их к местному рынку труда. В городском совете говорят, что переселенцев учили ведению бухгалтерского учета (30 человек), основ реабилитации и оздоровительного массажа (20), бизнес-планированию, предпринимательской деятельности (40), управлению проектами (10). Кроме этого, обучили на портных (8), парикмахеров (20), визажистов (10) и мастеров ногтевого сервиса (15).
Одновременно из гранта ЕС 1,1 млн евро Краматорск потратил на реконструкцию трех общежитий для самых уязвимых категорий переселенцев.
Так, недавно завершили работы в ранее законсервированном общежитии на улице Уральской, 5. Его переоборудовали на малосемейные квартиры. В каждой есть санузел, кухня и одна комната. На первом этаже две квартиры обустроили для людей с инвалидностью.
Городская комиссия с участием общественности принимает документы от желающих и принимает решение о временном предоставлении социального жилья семьям переселенцев. На такую квартиру могут претендовать семьи, где доход на одного члена семьи меньше прожиточного минимума.
Как сообщила руководитель грантового проекта ЕС «Обеспечение жилищными условиями наиболее уязвимых ВПЛ и жителей Краматорска, которые оказались под влиянием конфликта» Наталия Капуста, комиссия заселила около 230 человек. «Она не одобрила лишь 10% от поданных заявлений, потому что доход семей позволял им арендовать помещение в городе самостоятельно. Переселенец сдавал справку от миграционной службы о пересечении границ, из которой видно, где человек находится больше – на подконтрольной или на оккупированной территории. Кроме этого, переселенцы представляют справку о доходах, справку из реестра прав недвижимости, чтобы комиссия увидела, есть ли жилье у семьи на подконтрольной территории», – рассказала она.
По ее словам, с жильцами общежития заключают договоры на полгода. В городском совете уверяют, что переселенцы могут продлить договор, если подтвердят свое финансовое положение. Коммунальные услуги они оплачивают самостоятельно. Но на всех социальных квартир не хватит, так как всего их в трех общежитиях – 85.
Как сообщалось ранее, в Краматорске новое общежитие для переселенцев на улице Уральской, 5 встретило новоселов текущей крышей.
Кроме того, большие нарекания со стороны новоселов были и к качеству ремонта в общежитии для переселенцев на улице Назаренко, 3, где стены практически сразу после вселения стал разъедать грибок. Напомним, 4 июня 95 переселенцев получили новое жилье на улице Назаренко, 3. Бывшее общежитие отремонтировали и обустроили там 25 однокомнатных и 7 двухкомнатных квартир.
Источник: Центр информации о правах человека
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