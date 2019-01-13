Лицо с инвалидностью вследствие войны: Как получить статус мирным гражданам, пострадавшим из-за АТО. Новости

Через 4 года проведения Антитеррористической операции (АТО) Украиной внесены соответствующие изменения в законодательство и мирные граждане, получившие инвалидность во время проведения АТО, имеют право на получение инвалидности вследствие ранения, контузии, увечья, а не общего заболевания, и признаются лицами с инвалидностью вследствие войны. При этом пострадавшие, которые были ранены на территории, на которой органы государственной власти Украины не осуществляют свои полномочия, имеют право на получение статуса согласно указанному закону только в случае получения ранения до 1 декабря 2014 года. Об этом рассказала юрист Центра Стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Юлия Науменко, сообщает пресс-служба УХСПЧ.

Так, 22 мая 2018 года Верховной Радой Украины были внесены изменения в ст. 7 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и отнесены к лицам, которые принадлежат к лицам с инвалидностью вследствие войны, мирные граждане, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранений или других повреждений здоровья, полученных от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения АТО, в Донецкой и Луганской областях до 1 декабря 2014 года, а с 1 декабря 2014 года – на территории проведения АТО, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, во время проведения АТО в Донецкой и Луганской областях.

Как отмечает юрист, 9 ноября 2018 года вступило в силу Положение о межведомственной комиссии по вопросам установления фактов получения лицами ранений или других повреждений здоровья, полученных от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения АТО. Этим положением утвержден порядок деятельности комиссии и форма заявления об установлении факта ранения от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения АТО.

Так, для установления указанного факта пострадавшие должны заполнить заявление установленного образца, к которому приложить следующий пакет документов:

копии паспорта и документа, удостоверяющего регистрацию физического лица в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов, выданного органом доходов и сборов;

копии медицинских документов, полученных во время прохождения лечения после ранения;

копия справки медико-социальной экспертной комиссии о группе и причине инвалидности;

заключение медицинского эксперта, удостоверяющего факт получения ранений или других повреждений здоровья от боеприпасов;

справка об отсутствии (наличии) судимости за преступление против основ национальной безопасности Украины или преступление против общественной безопасности в пострадавшего лица (в случае предоставления согласия пострадавшего лица или его представителя, высказанного в письменной форме, добавляется по запросу межведомственной комиссии);

выписку из Единого реестра досудебных расследований об открытии уголовного производства в отношении факта получения пострадавшим лицом ранений или других повреждений здоровья от боеприпасов (в случае предоставления согласия пострадавшего лица или его представителя, высказанного в письменной форме, добавляется по запросу межведомственной комиссии).

Заполненное заявление с пакетом документов необходимо направить по адресу Комиссии: переулок Музейный, д. 12, г. Киев, 01001.

«Несмотря на то, что в Законе содержится ограничение на получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны ранением на неподконтрольных территориях до 1 декабря 2014 года, мы советуем обращаться всем раненым лицам, имеющим необходимый пакет документов, выданный органами украинской власти, в межведомственную комиссию. В случае получения отказа в предоставлении статуса, его можно обжаловать в суде», – отмечает Юлия Науменко.

После получения подтверждения ранения именно от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения АТО, пострадавший подает его медико-социальной экспертной комиссии, которая проводила медико-социальную экспертизу в отношении такого лица ранее. Медико-социальная экспертная комиссия в течение 5 дней устанавливает причинную связь инвалидности с повреждением здоровья от боеприпасов, полученным пострадавшей лицом на территории проведения АТО, и выдает лицу, подавшему документы, справку о группе и причине инвалидности. Это дает право пострадавшему на признание его лицом с инвалидностью вследствие войны и пользование льготами для этой категории лиц.

Льготы, на которые имеют право лица с инвалидностью вследствие войны, установлены в ст. 13 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 5 апреля 2017 № 268 «Об утверждении Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов» (с изменениями) активизировалась работа по предоставлению статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Статус ребенка, пострадавшего от военных действий, дается один раз и на всю жизнь. Как сообщалось ранее, уже не менее 10 тысяч детей в Украине имеют статус пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

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