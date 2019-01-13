Как котельные Торецка спасают от размораживания (Фото). Новости

Спасатели Главного управления по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области осуществляют подвоз воды к двум котельным Торецка (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Там напомнили, что вследствие остановки подачи воды по водопроводу «Горловка - Торецк», без централизованного водоснабжения остаются Торецк, Железное, Пивничное и Пивденное.

С 9:00 13 января начат подвоз питьевой воды населению.

«12 января силами и средствами Главного управления был организован подвоз технической воды. Так, к двум котельных города было подвезено 39 000 литров технической воды», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 13 января на 8:00 подача воды Горловской фильтровальной станцией № 2 в Торецк осуществляется для того, чтобы ремонтная бригада была в состоянии найти место порыва.

В городском резервуаре питьевой воды объемом 10000 куб м сейчас имеется 2,500 куб м питьевой воды, минимальный уровень воды в резервуаре для забора насосными агрегатами составляет 1000 куб м. При необходимости вода будет подаваться населению почасово из резервуара. В случае отсутствия воды в резервуаре, обеспечение населения водой будет осуществляться путем подвоза автомобилями.

В город дополнительно прибыло 7 единиц техники Главного управления для подвоза питьевой (АЦПТ и АЦИП общей емкостью 17 куб. м) и технической воды (5 АЦ на базе МАЗ общей емкостью 24 куб. м).

От Главного управления привлекалось 30 человек личного состава и 7 единиц техники.

Как сообщалось ранее, с 12 января, вероятно, из-за повреждения водопровода Горловка-Торецк, вода в городской резервуар не поступает. Город остался без водоснабжения. В нем проживает более 42 тысяч человек.

Напомним, 16 декабря, в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, был поврежден водопровод «Горловка – Торецк». Из-за увеличения потерь воды на водопроводе «Горловка – Торецк» была остановлена подача воды на прифронтовой Торецк и близлежащие населенные пункты. 17 декабря было проведено заседание местной комиссии ТЭБ и ЧС, принято решение об открытии чрезвычайной ситуации местного уровня. Жителей города просили не делать забор воды из системы центрального отопления, даже в ситуации отсутствия водоснабжения. Без централизованного водоснабжения находились 42 813 жителей. 18 декабря для возможности обследования поврежденного в результате обстрела водопровода «Горловка – Торецк» были получены гарантии с противоположной стороны.

Позже стало известно, что. Авария на участке водопровода «Горловка – Торецк», поврежденного в результате обстрела, ликвидирована, а заполнение водопровода для подачи воды на город Торецк началось 21 декабря в 16:30.

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